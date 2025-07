premi marzocco a mazzoni e dika due corone dipinte a mano per mantenere viva la tradizione

L’eccellenza e la tradizione si incontrano nel prestigioso Premio Corona del Marzocco, assegnato a figure di spicco come Bernard Dika e Giulia Mazzoni. Due corone dipinte a mano dalla Bottega Paolo Penko celebrano il valore della cultura e dell’innovazione, mantenendo viva la nostra ricca eredità artistica. Un riconoscimento che testimonia l’eccellenza italiana nel mondo e rafforza il legame tra passato e futuro.

Bernard Dika, ideatore del Next Generation Fest e portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e Giulia Mazzoni, pianista compositrice di fama internazionale, hanno ricevuto il Premio Corona del Marzocco, istituito dalla Società di San Giovanni Battista è realizzato dalla Bottega orafa fiorentina Paolo Penko. Il riconoscimento, una riproduzione in miniatura della Corona del Marzocco dipinta a mano dall’artista Skim, è stato consegnato domenica, giorno dell’Incoronazione del Marzocco, sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Secondo l’antica tradizione fiorentina, la corona viene posta sulla testa della statua del Marzocco in piazza della Signoria in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, patrono della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it