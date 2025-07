Simona Ventura veto da Mediaset | Loro non possono partecipare al GF

Simona Ventura potrebbe tornare sotto i riflettori televisivi come nuova padrona di casa del Grande Fratello “nip”, la versione dedicata ai non famosi. La notizia, diffusa da fonti affidabili e subito amplificata dal web, suscita grande entusiasmo tra fan e addetti ai lavori. Tuttavia, un veto da Mediaset sembra mettere in discussione questa ipotesi, alimentando ulteriori speculazioni e desideri di vedere la conduttrice protagonista. Ma cosa ci riserverà il futuro?

Personaggi tv. Simona Ventura, veto da Mediaset: “Loro non possono partecipare al “GF” – Simona Ventura potrebbe essere la nuova padrona di casa del Grande Fratello “nip”, ovvero la versione del reality riservata ai concorrenti non famosi. La voce, partita qualche giorno fa da ambienti televisivi ben informati, ha fatto in poche ore il giro del web, infiammando fan e addetti ai lavori. E adesso, secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul social X, non si tratterebbe solo di indiscrezioni, ma di una trattativa in fase avanzata. Leggi anche: Terribile lutto per Stash dei The Kolors: l’annuncio è un colpo al cuore Leggi anche: Pier Silvio può cantare vittoria: il noto volto Rai (finalmente) verso Mediaset . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Simona Ventura, veto da Mediaset: “Loro non possono partecipare al GF”

