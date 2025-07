Cosa sappiamo del presunto hacker cinese arrestato a Malpensa

Un arresto che fa riflettere sull'intensità della lotta globale al cybercrimine. Xu Zewei, cittadino cinese di 33 anni, è stato fermato all’aeroporto di Malpensa in esecuzione di un mandato internazionale emesso dal Texas. Accusato di essere parte della misteriosa organizzazione Hafnium, coinvolta in uno dei più grandi attacchi informatici del 2020, il suo caso apre una finestra sulle sfide della sicurezza digitale internazionale. Ma cosa significa tutto questo?

Xu?Zewei, cittadino cinese di 33 anni residente a Shanghai, è stato arrestato il 3 luglio all’aeroporto di Malpensa dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un mandato di cattura emesso il 2 novembre 2023 dal Distretto meridionale del Texas. L’Fbi lo ritiene parte di un’organizzazione di hacker, nota come Hafnium (Silk Typhoon per Microsoft), accusata di aver condotto nel 2020 una vasta campagna di spionaggio informatico contro immunologi, virologi e centri di ricerca negli Stati Uniti, con l’obiettivo di sottrarre segreti industriali sui vaccini anti?Covid in sviluppo all’Università del Texas. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa sappiamo del presunto hacker cinese arrestato a Malpensa

