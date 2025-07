Centrocampo da perfezionare la Juventus ragiona | Ndidi idea concreta Hjulmand complicato

Centrocampo da perfezionare: la Juventus si muove con determinazione, puntando a rafforzare il reparto mediano per tornare a lottare seriamente per lo Scudetto. La sessione estiva di calciomercato accende le speranze dei tifosi, con obiettivi chiari e strategie ben definite. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di David, il club ardevia su Sancho e Kolo Muani, ma non dimentica che il centrocampo è il cuore pulsante della squadra: un passo fondamentale verso la vittoria.

La partenza decisamente sul piede dell'acceleratore in questa sessione estiva di calciomercato lascia bene sperare in vista delle prossime settimane, ma per tornare a giocarsi lo Scudetto servirĂ continuare su questa strada. Dopo l'annuncio di David, la Juventus sembra avvicinarsi a Sancho e lavora sul fronte Kolo Muani ma nei pensieri del club bianconero non c'è però solamente l'attacco. La volontà è infatti quella di rinforzare anche il centrocampo, dove il nome in uscita sembrerebbe essere quello di Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato a Torino nella scorsa estate con tantissime aspettative, non è mai riuscito a trovare spazio ed a mostrare le proprie qualitĂ , con la cessione che resta un'opzione decisamente percorribile, soprattutto per un possibile ritorno in Premier League.

