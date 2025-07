Scuola 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire | cosa sapere

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un'opportunità imperdibile: 72.000 posti per percorsi di specializzazione nel sostegno, tra TFA e iniziative gestite da INDIRE. Un'occasione unica per chi desidera entrare nel mondo dell'insegnamento specializzato, soprattutto per docenti con titoli esteri o triennalisti. Scopri come accedere a queste chance e contribuire a un sistema scolastico più inclusivo e qualificato.

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto a 72.000 posti per percorsi di specializzazione per il sostegno, suddivisi tra TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e percorsi gestiti da INDIRE. Questi percorsi sono rivolti a docenti con titolo estero, triennalisti e altri che soddisfano specifici requisiti, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa e rispondere al fabbisogno di docenti specializzati nel sostegno. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire: cosa sapere

In questa notizia si parla di: percorsi - docenti - sostegno - posti

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

Dal 3 luglio sono aperte le iscrizioni ai Percorsi di specializzazione sostegno. 304 posti disponibili per percorsi art. 6 223 posti disponibili per percorsi art. 7 Possono partecipare docenti con titolo di accesso per l’insegnamento nello specifico grado di ist Vai su Facebook

Scuola: cercasi 35mila docenti di sostegno • Al via i nuovi percorsi di formazione per docenti di sostegno: prove preselettive dal 15 al 18 luglio per oltre 35mila posti disponibili nelle scuole. Vai su X

Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio; Corsi per specializzati esteri: 4.488 posti alle università e 6.000 direttamente a INDIRE [Decreto e ripartizione]; Percorsi abbreviati online per il sostegno: assegnati oltre 20.000 posti per docenti con 3 anni di servizio.

Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire: cosa sapere - 000 posti per percorsi di specializzazione per il sostegno, suddivisi tra TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e percorsi gestiti da INDIRE. Da tg24.sky.it

Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio - Dopo le faq pubblicate dal MIM, anche Indire ha pubblicato le attese domande e risposte, che nei giorni scorsi sono state soggette ad aggiornamento. Scrive tecnicadellascuola.it