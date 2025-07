Hanno organizzato eventi dove esaltavano principi fascisti | sequestrato circolo di Avanguardia a Torino

Hanno organizzato eventi a Torino che esaltavano principi fascisti, sequestrando un circolo di avanguardia. Nel 2024, una sede è diventata punto di ritrovo per manifestazioni culturali e musicali con partecipanti italiani e stranieri, durante le quali gli indagati hanno esposto idee e simboli del fascismo, del nazismo e di ideologie razziste. I militari del ROS, ...

Una sede dove "sono stati organizzati, nel corso del 2024, eventi musicali e culturali, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, nel corso dei quali gli indagati hanno effettuato manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo, le sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti e hanno compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste". I militari del Ros, in un'operazione denominata 'Ianos', hanno sequestrato del circolo Edoras, la sede del movimento 'Avanguardia Torino' in via Tibone 2, accusata di avere dato spazio a eventi in cui si esaltava il fascismo.