Report Fim in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis

Il settore automobilistico di Stellantis attraversa una crisi senza precedenti: nei primi sei mesi del 2025, la produzione ha subito un drastico calo, perdendo oltre un terzo delle auto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Fim Cisl avverte che questa tendenza potrebbe portare a una chiusura d’anno con circa 440.000 unità prodotte, segnando un trend preoccupante per il futuro dell’azienda e dell’intero comparto. Una situazione che richiede urgentemente interventi concreti per invertire la rotta.

I dati relativi alla produzione di Stellantis dei primi sei mesi del 2025 confermano "il peggioramento rispetto al già critico 2024". Lo sottolinea la Fim Cisl che prevede una chiusura d'anno intorno alle 440.000 unità, con circa 250.000 auto prodotte. "Nel primo semestre 2025 - ha spiegato il segretario generale Ferdinando Uliano - sono state prodotte 221.885 unità tra auto e veicoli commerciali, in calo del 26,9% sullo stesso periodo del 2024. Le auto registrano una flessione del 33,6% (123.905 unità), mentre i veicoli commerciali sono scesi del 16,3% (97.980 unità). Tutti gli stabilimenti auto evidenziano un forte peggioramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis

In questa notizia si parla di: auto - mesi - stellantis - report

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi - Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

#adv #CARFAX sconto 20% sulle visure e su tutti gli abbonamenti utilizzando il mio codice sconto: BELLUCCI20 Alfredo Bellucci Non prendermi per il chilometro #alfredo #bellucci #nonprendermiperilchilometro Truffe chilometri km scalatitruffa scoprire auto u Vai su Facebook

Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis; Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis; Stellantis, la produzione in Italia cala ancora del 35% nel primo trimestre ’25.

Report Fim, in 6 mesi perso un terzo di auto Stellantis - I dati relativi alla produzione di Stellantis dei primi sei mesi del 2025 confermano "il peggioramento rispetto al già critico 2024". Come scrive msn.com

Stellantis, la produzione crolla del 33,6%, in Italia persa un’auto su tre. Fim-Cisl: anno peggiore del 2024 - Il gruppo in Italia nei primi sei mesi del 2025 ha prodotto in Italia 221. Si legge su milanofinanza.it