Non seguire la strada di Britney Spears concentrati sulla tua salute | il post criptico di Justin Bieber fa allarmare i fan

Justin Bieber ha pubblicato sul suo account Instagram un post criptico che ha fatto preoccupare i fan. Quattro primi piani del viso con un asciugamano in testa e le gocce di sudore che gli scendono dalla fronte. Un accenno di sorriso e la parola “Detox” come didascalia. A rendere il tutto ancora più enigmatico, una quinta immagine di un’auto che viaggia accanto a un cartello con il limite di velocità di 100 kmh. Negli ultimi tempi, l’artista canadese non sta attraversando un periodo facile. Ha smentito le voci sull’essere stato vittima degli abusi di Puff Daddy, ma nel frattempo un documentario di TMZ ha rivelato che avrebbe oltre 8 milioni di debiti nei confronti dell’ex manager (il suo portavoce, però, ha definito le indiscrezioni “speculazioni infondate”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it