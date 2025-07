Insigne torna in Italia | Attendo novità per il futuro voglio riconquistare la Nazionale

Lorenzo Insigne è tornato in Italia, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo tre anni al Toronto, l’attaccante sogna di riabbracciare la Nazionale e di riconquistare il cuore dei tifosi italiani. Con l’attenzione puntata sulla Lazio e l’interesse di Maurizio Sarri, il suo futuro si illumina di nuove opportunità. Restate sintonizzati: il ritorno di Insigne potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

L'ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato ufficialmente in Italia dopo la lunga parentesi (durata circa tre anni) al Toronto. Attualmente è svincolato e attende una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera, sognando quel ritorno in Nazionale a cui non ha mai smesso di credere. Le voci più insistenti lo vedono in orbita Lazio con Maurizio Sarri che farebbe carte false per riaverlo dopo la felice parentesi insieme all'ombra del Vesuvio. A seguire quanto dichiarato a Sky Sport, intercettato questa mattina a Fiumicino. Le parole di Insigne al ritorno in Italia. «Mi sento molto molto bene, ora mi godo le vacanze e il relax con la mia famiglia.

