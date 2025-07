Dazi è il giorno delle lettere di Trump a 100 Paesi

Il countdown è iniziato: il 9 luglio si avvicina, e con esso il rischio di nuovi dazi che minacciano l’economia globale. Donald Trump ha già scritto ai 100 paesi coinvolti, spiegando come verranno colpite le loro economie. La tensione cresce, ma tra le righe emergono ancora spiragli di dialogo. Riuscirà l’Europa a trovare una strada condivisa prima che sia troppo tardi? Solo il tempo lo dirà.

Dazi, inizia il conto alla rovescia. La scadenza del 9 luglio, data ultima per trovare un accordo con gli Usa, si avvicina. l’Europa attende un segnale da Washington ma intanto non sarà risparmiata dalle lettere che Donald Trump invierà ai singoli Paesi per spiegare in che modo verranno colpiti. Il presidente degli Stati Uniti alza la pressione ma restano spiragli per un'intesa, con un possibile slittamento dell'entrata in vigore delle nuove misure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it