Andrew Garfield ha sfoggiato un look da principe a Wimbledon

cappello di paglia, che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati e i media presenti. Andrew Garfield, sempre elegante e carismatico, ha dimostrato ancora una volta di saper conquistare con classe e raffinatezza, lasciando il pubblico e i fotografi senza parole. Un vero principe moderno pronto a sorprendere anche fuori dal grande schermo.

Andrew Garfield non fa molte apparizioni pubbliche. Detto ciò, ogni volta che viene avvistato in giro, non lo fa certo in sordina. Lo scorso weekend a Wimbledon, non solo l'attore britannico ha ufficializzato la sua relazione con Monica Barbaro, ma lo ha fatto con un look da vero principe. Nel settimo giorno del torneo, la star di We Live in Time è stata vista con una camicia di lino bianca con le maniche arrotolate, pantaloni a vita alta e un maglione coordinato lanciato sulle spalle e annodato sul petto. È il tipo di outfit che indosseresti sulla Costiera Amalfitana, a Capri, sul Lago di Como o in Sardegna, al tuo quinto Aperol Spritz della giornata.

