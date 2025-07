Oltre al giornalista è finita ricoverata anche Loredana Cannata

L'ultima settimana ha portato notizie drammatiche dal mondo dello spettacolo e del giornalismo, tra ricoveri improvvisi e momenti di grande paura. Oltre alla giornalista 232, anche Loredana Cannata si trova in ospedale, mentre Mario Adinolfi, volto noto dell’Isola dei Famosi, ha vissuto un’esperienza intensa e rischiosa. La sua testimonianza rivela quanto sia importante prendersi cura della salute, soprattutto in momenti di emergenza. Ecco cosa ha raccontato.

M ario Adinolfi, noto giornalista e tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’ Isola dei Famosi, ha vissuto momenti di grande preoccupazione dopo un malore che lo ha costretto al ricovero d’urgenza sabato 5 luglio, appena rientrato dal reality. Dimesso nella tarda mattinata di domenica 6 luglio dall’ospedale Santo Spirito di Roma, Adinolfi ha condiviso con Fanpage.it il suo racconto, descrivendo un’esperienza che ha messo a dura prova il suo fisico. «Ho avuto il crollo dell’impalcatura» ha confessato, sottolineando come il suo corpo abbia risentito del ritorno alla normalità dopo l’intensa avventura televisiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oltre al giornalista, è finita ricoverata anche Loredana Cannata

