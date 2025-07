dua lipa ha condiviso sui social gli outfit migliori delle sue vacanze europee insieme al fidanzato callum turner

un’estate all’insegna del glamour e del divertimento, ispirando tutti a vivere al massimo la stagione più calda dell’anno.

L 'estate di Dua Lipa è un perfetto mix tra relax, amore e stile impeccabile. La cantante britannica, in vacanza tra le spiagge soleggiate di Italia e Spagna con il fidanzato Callum Turner e alcuni amici, ha trasformato il suo profilo Instagram in una vera e propria passerella estiva. Tra bikini audaci, shorts sfrangiati, caftani boho-chic e accessori scintillanti, Dua Lipa ha offerto ai suoi follower una carrellata di look pensati per affrontare le vacanze con grinta e glamour. Il tutto condito da quella nonchalance da diva che la contraddistingue. Lo stile di Dua Lipa. guarda le foto Dua Lipa e il naked dress in pizzo nero per la sera.