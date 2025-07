Al Gabinetto Vieusseux Ghiannis Ritsos Dalla memoria all’azione

Viene celebrato con entusiasmo il poetico e politico Ghiannis Ritsos al Gabinetto Vieusseux di Firenze. Dal 10 luglio, la rassegna “Dalla memoria all’azione” apre le porte a un percorso tra parole, musica e riflessione dedicato a uno dei più grandi poeti greci del XX secolo. Un’occasione unica per immergersi nell’universo di Ritsos e scoprire come la sua poesia continui a ispirare azione e cambiamento. Non perdere questa straordinaria esperienza culturale!

Firenze, 7 luglio 2025 – ComincerĂ giovedì 10 luglio alle 17,30 nelle storiche sale del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux "Ghiannis Ritsos. Dalla memoria all'azione", rassegna ideata dalla Compagnia Krypton per l'Estate Fiorentina 2025. All'inaugurazione l'editore e grecista Nicola Crocetti dialogherĂ con il regista Fulvio Cauteruccio, che subito dopo darĂ voce al primo estratto di Quarta dimensione, il capolavoro in cui Ritsos nascose la protesta politica dietro la maschera del mito. La staffetta di letture proseguirĂ senza tregua: lunedì 14 luglio alle 17 la Biblioteca Mario Luzi accoglierĂ l'Elena ammaliante e disincantata di Flavia Pezzo; martedì 15 luglio alle 21 alla Biblioteca Villa Bandini Lorenzo Degl'Innocenti sarĂ un Agamennone che attende la morte come liberazione; mercoledì 16 luglio alle 17 a BiblioteCaNova Isolotto Massimo Bevilacqua vestirĂ i panni di Oreste, giovane smarrito tra destino e scelta; giovedì 17 luglio alle 17 alla Biblioteca Filippo Buonarroti Sofia Menci interpreterĂ Persefone, dea divisa fra due mondi.

