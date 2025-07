Genova nuove piogge e mareggiate E le temperature si abbassano | addio al caldo da bollino rosso

Addio al caldo da bollino rosso: Genova si prepara a un’ondata di nuove piogge e mareggiate, con temperature in calo che si stabilizzano sulla media stagionale. L’anticiclone africano non riesce più a risalire, lasciando spazio a temporali improvvisi previsti dalle 17 alle 24. È il momento di mettere da parte l’estate e abbracciare il frescorestante. Resta aggiornato per affrontare al meglio questa svolta meteorologica.

Secondo Arpal, le temperature si riassesteranno sulla media stagionale: l’anticiclone africano non riesce a risalire. Oggi temporali dalle 17,18 fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, nuove piogge e mareggiate. E le temperature si abbassano: addio al caldo da bollino rosso

In questa notizia si parla di: temperature - genova - piogge - mareggiate

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana: temperature in aumento - Una nuova settimana si apre sulla splendida Genova e la Liguria, portando con sé temperature in aumento e giornate più soleggiate.

Liguria: dopo la domenica di pioggia, un lunedì con l'ipotesi mareggiate; Torna il maltempo e scatta l'allerta per temporali; Allerta gialla in Liguria: piogge, mareggiata e vento, criticità in Val Bormida. Frana a Murialdo.

Meteo, oggi in Liguria torna il sole: attenzione a venti e mareggiate - Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria ... Si legge su msn.com

Forte temporale su Genova. Crolla tetto in Valpolcevera. Sospeso concerto al Porto Antico - Un violento temporale ha colpito Genova intorno alle 20 ieri sera, mentre su gran parte della Liguria era in vigore l'allerta gialla emessa da Arpal. Lo riporta msn.com