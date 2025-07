La recente decisione della Cina di vietare l'importazione di apparecchiature mediche europee segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra le due potenze economiche. Pechino risponde alle restrizioni dell'UE con misure che potrebbero avere ripercussioni significative sul mercato globale della sanità . Questa mossa si inserisce in un contesto di dispute più ampie, che rischiano di complicare ulteriormente i rapporti bilaterali e di influenzare l’equilibrio commerciale internazionale.

Pechino, 7 luglio 0225 – La Cina  ha dichiarato domenica che alle aziende europee produttrici di dispositivi medici sarà vietato vendere al governo cinese come contromisura alle restrizioni imposte dall'Unione Europea sulla vendita di prodotti simili provenienti dalla Cina. La mossa di Pechino giunge in un momento complesso nei rapporti tra UE e Cina segnati dalle controversie su terre rare, veicoli elettrici, prodotti alimentari e rischia di pesare sul vertice in programma a fine luglio a Pechino per celebrare i 50 anni di relazioni. Secondo quanto riferisce una nota diffusa dal ministero delle Finanze cinese, le aziende europee saranno escluse se il budget per gli appalti supera i 45 milioni di yuan (6,28 milioni di dollari), con le restrizioni in vigore lo stesso giorno.