che tristezza hamilton che per 17 giri non riesce a superare una sauber telegraph

che sembrava inarrestabile, si interrompe bruscamente, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Silverstone, teatro di tante glorie di Hamilton, ha assistito a un duello emozionante e ricco di suspense, che ci ricorda quanto la passione e la determinazione possano sorprendere anche nelle sfide più difficili. La gara di oggi ci invita a riflettere sul valore della perseveranza e sulla magia di uno sport capace di emozionare ogni cuore appassionato.

Secondo il Telegraph, “non c’è niente che possa rappresentare meglio la stella morente di Lewis Hamilton della vista del sette volte campione del mondo che a Silverstone per 17 giri cerca, senza successo, di dare la caccia a una Sauber”. Anche perché Silverstone è la sua pista, ci ha collezionato un sacco di momenti memorabili, dalla sua “danza della pioggia nel 2008” al suo arrivo a tre ruote nel 2020. “Eppure, la sua striscia di 11 podi consecutivi sul circuito di casa si è interrotta per mano di Nico Hülkenberg, un uomo che non era mai salito sul podio nelle 238 gare precedenti. È stato, per dirla con garbo, irritante”, scrive Oliver Brown. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it