LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Bortoli e Zontone in fuga!

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia Femminile 2025! La corsa si infiamma con Bortoli e Zontone in fuga, mentre il gruppo si avvicina. Chi saprà impadronirsi della vittoria di oggi? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sulle emozionanti battaglie di questa tappa imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Il gruppo non lascia molto spazio alle due fuggitive che hanno un vantaggio di 15?. 12.38 Attacca Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo). Risponde solamente Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria) 12.35 Questa la classifica generale dopo la cronometro di ieri: 1 Marlen Reusser (Movistar Team) 17:22 2 Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) +0:12 3 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +0:16 4 Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime) +0:20 5 Lieke Nooijen (Team Visma Lease a bike) +0:24 6 Anna Henderson (Lidl – Trek) +0:27 7 Christina Schweinberger (Fenix – Deceuninck) +0:30 8 Alessia Vigilia (FDJ – Suez) +0:40 9 Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) +0:41 10 Shirin Van Anrooij (Lidl – Trek) +0:41 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Bortoli e Zontone in fuga!

