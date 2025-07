Genova costretta a bere e violentata in una tenda sulla spiaggia La denuncia di una 25enne | Sono fuggita mentre dormivano Due ricercati

Una donna di 25 anni denuncia un grave episodio di violenza sulla spiaggia di Genova, dove sarebbe stata costretta a bere e violentata da due uomini. La vittima ha raccontato di essere fuggita mentre i ricercati dormivano, ma l’incubo rimane impresso nella memoria. Un episodio che scuote la città e mette ancora una volta sotto i riflettori la necessità di tutela e sicurezza nelle zone pubbliche.

L’avrebbero costretta a bere, poi l’avrebbero immobilizzata e violentata in una tenda sulla spiaggia. È successo a una donna di 25 anni che ha denunciato l’accaduto al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova, come riporta il Secolo XIX. I fatti risalirebbero alla notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno. «Mi hanno portato lì con l’inganno, poi mi hanno offerto da bere e dopo pochi minuti mi hanno aggredita», ha detto agli inquirenti la donna, che sarebbe stata portata da due uomini conosciuti la sera stessa all’interno di una tenda sulla spiaggia della Foce, quartiere residenziale della città di Genova. 🔗 Leggi su Open.online

