Auto contro un ristorante | schianto choc poi l’esplosione che devasta tutto

Un innocuo sabato sera si è trasformato in un dramma quando un'auto ha sfondato il muro di un ristorante, scatenando un'esplosione devastante. Le immagini del disastro mostrano fiamme altissime, detriti in volo e un boato che ha scosso l'intera zona. L'incidente, partito da una semplice collisione, ha avuto conseguenze imprevedibili, lasciando il quartiere sotto shock. La scena si ripete, ma questa volta qualcosa deve cambiare...

Un’esplosione improvvisa e devastante ha trasformato un tranquillo sabato sera in un incubo in un centro commerciale. Le immagini che arrivano dal luogo del disastro raccontano di fiamme altissime, detriti scagliati in aria e di un boato che ha fatto tremare l’intero quartiere. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, tutto è cominciato con un incidente stradale che ha avuto conseguenze ben oltre ogni previsione. Il fatto è avvenuto a Herriman, nello Stato dello Utah, dove tre veicoli si sono scontrati nei pressi di un complesso commerciale situato all’incrocio tra 13400 South e 5200 West. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

