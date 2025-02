Quotidiano.net - Libano nega atterraggio ai voli iraniani: timori di attacchi israeliani

Ilhato il permesso aidi atterrare a Beirut due volte questa settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito che Israele avrebbe potuto abbattere gli aerei: lo ha detto una fonte della sicurezza libanese all'Afp. E ieri media libanesi, citando fonti anonime, annunciavano che itrae Iran "rimarranno sospesi fino al 18 febbraio". Il primo episodio era avvenuto giovedì, quando le autorità libanesi hanno impedito di decollare ad un volo in partenza dall'Iran. "Tramite gli americani, Israele ha informato lo Stato libanese che avrebbe preso di mira l'aeroporto se l'aereo iraniano fosse atterrato in", ha detto la fonte. "La parte americana ha detto alla parte libanese che Israele era serio riguardo alla sua minaccia", ha aggiunto la fonte. Il ministero dei lavori pubblici e dei trasporti delha quindi rifiutato l'autorizzazione per il volo, dopo aver consultato il primo ministro e il presidente, ha aggiunto la fonte.