Biccy.it - Shaila esagera contro Stefania e Iago: parole pesanti, scoppia la polemica

Leggi su Biccy.it

A quanto pareGatta vive in un mondo tutto suo, il percorso che sta facendo al Grande Fratello sembra sia completamente scollegato dalla realtà, perché dopo aver ribadito di non essere mai stata volgare nella casa (l’ha detto davvero), adesso accusa altri di fare quello che spesso fanno lei e il suo compagno Lorenzo Spolverato.Gatta e los fogoGarcia eOrlando: “Sono da pensione”.Poco fa l’ex velina di Striscia la Notizia si è appartata con la sua amica Chiara Cainelli ed ha iniziato a sparlare diOrlando eGarcia. La Gatta ha dichiarato che i due coinquilini sono dei settantenni che dovrebbero andare in pensione (ne ha 58 e45), che sono pronti a tutto per stare al centro dell’attenzione, due ridicoli che cercano di apparire con ogni mezzo.