Avenza ribadisce per l’ennesima volta il suo ‘no’ ai nuovi alloggi popolari a Morlungo e il Comune continua a difendere la sua scelta. Non sono mancate le discussioni in consiglio comunale, con qualche piccolo momento di tensione tra pubblico e giunta nelle fasi iniziali, nelle oltre due ore in cui la questione dei nuovi 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che dovrebbero sorgere in zona Morlungo ad Avenza, è stata discussa in aula. Il tema dei nuovi alloggi, che saranno realizzati grazie a un finanziamento regionale di 6 milioni di euro, era salito alla ribalta la scorsa settimana con una fiaccolata di protesta organizzata da ‘Avenza Si-Resiste’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alta tensione in consiglio. Respinto il ‘no’ di Avenza alle case Erp di Morlungo