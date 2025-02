Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «A Como non una buona partita, la strada da seguire è un’altra. Koop farà il massimo, sull’impatto di Kolo Muani dico questo»

di Redazione JuventusNews24a Sky: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida tra Juventus e PSV, gara valevole per l’andata dei playoff di UCLè intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Juventus e PSV. Le sue parole.PSICOLOGICAMENTE COME SI CANCELLA IL PRECEDENTE – «Non dobbiamo cancellarla, dobbiamo avere in mente cosa abbiamo fatto bene. Non abbiamo sofferto nei primi 20 minuti, ma anche dopo il 3-0. Sappiamo del loro valore, abbiamo totale rispetto, domani èimportante. Dobbiamo dare il, provare a superarli su tutto e portare ladove vogliamo per ottenere la vittoria».COSA E’ CAMBIATO IN 5 MESI – «Tante cose, ma il calcio è sempre in evoluzione continua. Una squadra giovane come la nostra ha avuto alti e bassi, non possiamo pensare che la crescita sia sempre continua.