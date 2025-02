Ilgiorno.it - I bouquet di fiori per cantanti e ospiti “firmati” da Rudy

Statice giallo e blu, anemone di tutte le sfumature di colore, ranuncolo nella varietà elegance e clone dalle sfumature rosa, giallo e bianco. E poi bocche di leone, papaveri, garofani rossi e gialli, frondete come la mimosa e ginestra colorata di rosa chiaro e lilla, peperette ornamentali rosse e fronde da reciso come pittosporo silver queen, ruscus, eucaliptus e magnolia. Ecco iche daranno vita aiperdel Festival. A sceglierli è stato il floral designer carateseCasati, giudice del concorso “Festival di Sanremo 2025”. Insieme ad altri due colleghi lombardi, Rita Milani e Marco Introini, ha individuato in Pietro Laezza il vincitore, colui che realizzerà i. Lo stessoha vinto la gara e creato idel Festival nel 2005.