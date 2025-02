Quotidiano.net - Trump non vuole cacciare Harry perché “ha già abbastanza problemi con la moglie. E' terribile”

Roma, 8 febbraio 2025 -non manderà via dal Paese il principe, nonostante qualcuno a Washington abbia sollevato dei dubbi sulla legalità della sua presenza negli Stati Uniti. Può dormire sogni tranquilli il duca di Sussex a Montecito,il presidente ha assicurato che non ha intenzione di rispedirlo in Gran Bretagna. "Ladi” Quello che ha un po' sorpreso sono state le motivazioni del numero uno della Casa Bianca sulla mancata espulsione del nobile. Motivazioni non legali o di vicinanza, ma di comprensine, se non di pietà, per un problema più grave: Meghan. "Non lo voglio fare. Lo lascerò stare. Ha giàcon la. E'", ha rispostoal giornalista del New York Post che lo chiedeva. "William una grande persona”non ha mai avuto in simpatia la coppia di duchi arrivati dall'Inghilterra, ee Meghan Markle non hanno mai risparmiato critiche al tycoon definendolo un presidente "divisivo" e "misogino".