“Una cosa che mi disse Thomas, e che vorrei leggessero gli italiani, soprattutto chi dubita, o chi è contro: ‘Sono stato in molte missioni all’estero, ed a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta. In Ucraina non ho mai avuto questo dubbio’. Gloria agli eroi! Onore”. Con queste parole commosse, l’amica Kateryna Sadilova ricorda su Fb il soldato italiano, Thomas D’Alba, ucciso qualche giorno fa nel corso di un’offensiva russa a Sumy mentre combatteva al fianco delle milizie ucraine. La morte di Thomas D’Alba sul fronte ucraino. L’italiano Thomas D’Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e circa due anni si era arruolato con l’Ucraina, è morto intorno a metà giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Onore all’ex parà della Folgore Thomas D’Alba, eroe italiano morto al fianco degli ucraini per difendere l’Europa

