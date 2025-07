F1 Verstappen beffa le McLaren a Silverstone Delusione Ferrari | Hamilton e Leclerc 5° e 6°

In un emozionante duello tra McLaren e Ferrari a Silverstone, Verstappen si prende la scena con una beffa finale, conquistando la pole position in un colpo di scena mozzafiato. La delusione delle Rosse, scivolate in terza fila nel Q3, aggiunge pepe a un weekend ricco di suspense. Tra sorprese e sfide, il Gran Premio promette spettacolo: ora, non resta che attendere il semaforo verde per scoprire chi salirà sul podio.

Dopo un lungo duello tra McLaren e Ferrari, il campione del mondo trova la zampata vincente sul filo di lana, aggiudicandosi la pole position. Deludente il Q3 delle Rosse, che scivolano in terza fila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Verstappen beffa le McLaren a Silverstone. Delusione Ferrari: Hamilton e Leclerc 5° e 6°

