Nuotando nella follia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei appassionato di cinema e vuoi scoprire tutti i segreti di "Nuotando nella follia", sei nel posto giusto. Questa sera, alle 21:20 su Rai 2, potrai immergerti in un thriller avvincente diretto da Doug Campbell, con un cast di talento e una trama che ti terrĂ col fiato sospeso. Prepara popcorn e attenzione: ecco tutto quello che devi sapere sul film, dalla trama alle curiositĂ , per non perderti nulla di questa pellicola coinvolgente.

Nuotando nella follia: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Nuotando nella follia, film del 2022 diretto da Doug Campbell con Sydney Hamm, Cj Hammond, Shellie Sterling, Kiarra Beasley, Mackenzie Possage, Elijah Mahar, Alison Robertson, Morris Jude. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo essere stata espulsa dalla Nazionale per aver tentato di uccidere il suo allenatore, Sabrina trova lavoro come istruttrice di nuoto di Ashley, figlia di Ellen e Parker. Con Ellen in una comunit – Ă di recupero per alcolizzati, Sabrina inizia ad avere una relazione con Parker. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Nuotando nella follia: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: nuotando - follia - film - tutto

Nuotando nella follia (2022) come finisce: spiegazione finale - “Nuotando nella follia” del 2022, diretto da Doug Campbell, è un thriller coinvolgente che svela come il passato possa influenzare il presente.

Per il ciclo "Nel segno del giallo" questa sera alle 21.20 su #Rai2, in prima visione, un thriller ad alta tensione, "Nuotando nella follia". Sabrina,... Vai su Facebook

Nuotando nella follia: trama, cast e curiositĂ del thriller in onda stasera su Rai 2; Nuotando nella follia, il thriller psicologico che sfida i confini tra ossessione e pericolo. Il film di Rai 2; Nuotando nella follia stasera in tv sabato 5 luglio su Rai 2: trama e cast del film.

Nuotando nella follia, la recensione: un thriller che fa acqua - Al centro di Nuotando nella follia una nuotatrice che accetta un lavoro come istruttrice di una bambina e si infatua del padre di famiglia che l'ha assunta, con conseguenze sempre più pericolose. Come scrive msn.com

Nuotando nella follia, stasera su Rai 2 il thriller sull'istruttrice di nuoto psicotica - Nuotando nella follia è il thriller del 2022 di Doug Campbell con Sydney Hamm e Cj Hammond. Riporta gazzetta.it