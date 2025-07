Golf | Daniel Brown svetta al BMW International Open dopo tre giri Laporta miglior italiano

L’atmosfera al BMW International Open di Monaco di Baviera si infiamma mentre Daniel Brown, il talentuoso golfista inglese, si porta in vetta con uno strabiliante -16 complessivo. Dopo tre giri intensi, il suo nome splende tra i favoriti, lasciando gli avversari alle spalle e alimentando sogni di gloria. Con un’ultima giornata ancora tutta da scrivere, il torneo promette emozioni ad alta quota fino alla bandiera a scacchi.

Alta intensità a 18 buche dalla conclusione del BMW International Open di scena al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania. A svettare sopra tutti è l'inglese Daniel Brown, 30 anni, una vittoria sul DP World Tour (European Tour) nel 2023 e un decimo posto nell'unico Major giocato in carriera, lo scorso Open Championship al Royal Troon. -16 per il nativo di Northallerton, Yorkshire del Nord, con un -7 odierno che arriva al ritmo di un eagle (abbondanti oggi), sei birdie e un bogey. Seconda posizione per il suo connazionale Jordan Smith, che lo segue di un colpo ed è anche lui autore di un ottimo giro in -6.

