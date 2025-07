Chi era Thomas D’Alba l’italiano morto a Sumy combattendo per l’Ucraina

Thomas D’Alba, originario di Legnano e appassionato di musica, ha scelto di combattere al fianco degli ucraini nella battaglia per la libertà. La sua morte, avvenuta nella regione di Sumy, ha scioccato e commosso molti, testimoniando il suo coraggio e il suo desiderio di fare la differenza. Un esempio di altruismo e dedizione che rimarrà vivo nei cuori di chi crede in un mondo di pace.

Thomas D’Alba, un italiano originario di Legnano che combatteva al fianco degli ucraini, è morto in battaglia nella regione di Sumy. A darne notizia sui social è stato Vladislav Maistrouk, creator e attivista ucraino che lo conosceva e lo aveva incontrato di recente. Thomas aveva circa 40 anni, aveva servito nella Folgore e aveva poi intrapreso una carriera da insegnante di musica. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, aveva deciso di lasciare l’Italia per combattere al fianco di Kyiv. «Era un uomo gentile e coraggioso», lo ricorda Vladislav. «Aveva rinunciato a un lavoro ben pagato per uno stipendio mediocre, considerando i rischi. 🔗 Leggi su Lettera43.it