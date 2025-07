Una ghirlanda di pane per l’ultimo saluto a Marco Cutrona il 20enne investito e ucciso mentre andava a lavoro

In un gesto di affetto e rispetto, colleghi e amici di Marco Cutrona hanno creato una ghirlanda di pane decorata con rose bianche, simbolo di purezza e ricordo. Questo omaggio toccante, posato sulla sua bara durante il funerale nella chiesa di San Pietro Martire a Cinisello Balsamo, rappresenta l’amore e la solidarietà di chi lo ha conosciuto. Un ultimo saluto che resterà nel cuore di tutti.

Cinisello Balsamo (Milano), 5 luglio 2025 – Una grande ciambella di pane, decorata con tante rose bianche. Colleghi e amici l’hanno posata sulla bara di Marco Cutrona oggi pomeriggio, sabato 5 luglio, durante il funerale che è stato celebrato alla chiesa di San Pietro Martire. Il 20enne di Cinisello Balsamo, settimana scorsa, era stato travolto da un’auto in via Canova, a Milano, mentre si stava recando in monopattino in zona Risorgimento per iniziare a lavorare in panetteria, il forno Lisandri di via Fiamma 20. “Marco era un grande lavoratore e un professionista serio. Un ragazzo umile, che aiutava tanto la sua famiglia: voleva comprare una casa alla mamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it