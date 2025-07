Thomas D' Alba muore al fronte l' ex Folgore combatteva con Kiev Difendeva l' Ucraina e l' Europa È il settimo italiano deceduto nel conflitto

Il coraggio e il sacrificio di Thomas D'Alba, l’ex Folgore che combatteva con Kiev per difendere l’Ucraina e l’Europa, ci ricordano il prezzo della libertà. Con la sua morte, il settimo italiano caduto nel conflitto, si rafforza il senso di solidarietà e il richiamo alla responsabilità collettiva. La sua storia si intreccia con quella di tanti eroi sconosciuti, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi crede nel valore della pace e della difesa dei principi fondamentali.

L'italiano Thomas D'Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e circa due anni si era arruolato con l'Ucraina, è morto al fronte. A darne la notizia vari media tra i.

Thomas D'Alba, ex Folgore muore a Sumy: combatteva con Kiev. «È caduto in battaglia, difendendo l'Ucraina e l'; Italiano ucciso in Ucraina, Ex Folgore e maestro di musica: combatteva con Kiev; Onore all'ex parà della Folgore Thomas D'Alba, eroe italiano morto al fianco degli ucraini per difendere l'Europa.

Thomas D'Alba, ex Folgore muore a Sumy: combatteva con Kiev. «È caduto in battaglia, difendendo l'Ucraina e l'Europa» - L'italiano Thomas D'Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e circa due anni si era arruolato con l'Ucraina, è morto al fronte. Secondo ilmessaggero.it

Morto a Sumy un italiano ex folgore che combatteva con Kiev - L’italiano Thomas D’Alba, che aveva prestato servizio nella Folgore e circa due anni si era arruolato con l’Ucraina, è morto al fronte. Secondo gazzettadiparma.it