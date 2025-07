Elisoccorso a Cislago | incidente fra auto e moto

Un episodio drammatico si è verificato oggi pomeriggio a Cislago, sulla via Cesare Battisti, coinvolgendo un’auto e una moto. L’incidente, ancora sotto indagine, ha provocato ferite a un uomo di 60 anni e a una donna di 59. Grazie all’intervento tempestivo dell’eliosoccorso e dei soccorsi, si sono attivate tutte le procedure necessarie per garantire la loro tutela. La situazione è ancora in evoluzione mentre le autorità lavorano per chiarire le cause.

Un incidente ha visto coinvolte un'auto e una moto, nel pomeriggio di oggi 5 luglio, sulla via Cesare Battisti a Cislago: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i due veicoli sono entrati in collisione e sono rimasti feriti un uomo di 60 anni e una donna di 59. Sul posto sono intervenute

In questa notizia si parla di: incidente - cislago - auto - moto

