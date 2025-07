Flavio Cobolli domina Mensik e conquista gli ottavi di Wimbledon con una prova super

Flavio Cobolli conquista il suo biglietto per gli ottavi di Wimbledon, brillando sui campi in erba di Londra con una prova superba. Il talento romano, che si posiziona tra i primi 24 del mondo, ha dimostrato tutta la sua maturitĂ battendo con autoritĂ la testa di serie numero 15, Jakub Mensik. Con questa vittoria, Cobolli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di una stagione giĂ ricca di emozioni.

Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il tennista romano d'adozione, numero 24 del mondo e 22 del seeding, domina la testa di serie numero 15 del tabellone, ovvero il ceco Jakub Mensik e si guadagna uno spazio nella seconda settimana dei «The Championships». 6-2 6-4 6-2, in un'ora e 50 minuti.

