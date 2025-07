Lecco 5 turisti cinesi in balia del lago grosso | salvati dai vigili del fuoco

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un’odissea di salvezza sulle acque del Lago di Como. Cinque turisti cinesi, sorpresi dal maltempo mentre praticavano SUP, sono rimasti in balia delle onde e hanno trovato rifugio aggrappati agli scogli. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la loro avventura si è conclusa con un lieto fine. La loro storia ci ricorda quanto sia importante rispettare le forze della natura e agire prontamente in situazioni di emergenza.

Lecco, 5 luglio 2025 – Per salvarsi si sono aggrappati agli scogli, in riva al lago di Como ma non avrebbero resistito a lungo. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno salvato cinque giovani turisti cinesi, sorpresi dal maltempo che oggi si è abbattuto su mezza Lombardia. I cinque stranieri questa mattina erano sulle loro tavole da Sup pochi metri al largo del Moregallo, sponda occidentale del ramo lecchese del Lario. Si stavano divertendo, ignari della tempesta che si stava scatenando. La bomba d’acqua che è piovuta loro addosso, insieme alle onde alte e al forte vento li ha fatti cadere in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, 5 turisti cinesi in balia del lago grosso: salvati dai vigili del fuoco

