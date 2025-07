Ex militare italiano ucciso nel Donbass combatteva per l’Ucraina Media | Decesso risale a metà giugno

Un altro italiano ha perso la vita nel Donbass, combattendo per l'Ucraina. Thomas D’Alba, ex militare di 40 anni originario di Legnano, è stato ucciso nella regione di Sumy il 17 giugno, mentre si schierava al fianco delle forze di Kiev contro le truppe russe. La sua morte, fino a ora rimasta ufficialmente sconosciuta, testimonia il prezzo personale di un conflitto che coinvolge anche italiani. È un triste promemoria dei rischi e delle scelte audaci nel cuore del conflitto.

Thomas D'Alba, un ex militare italiano quarantenne originario di Legnano (Milano), è morto in Ucraina, nella regione di Sumy, combattendo con le forze armate di Kiev contro quelle russe. A dare la notizia su X venerdì pomeriggio è stato un giornalista, Vladislav Maistrouk, che afferma di averlo conosciuto nella capitale. Finora D'Alba risultava ufficialmente disperso: secondo Avvenire, che ha verificato l'informazione, il decesso risale a metà giugno. si tratta del settimo italiano rimasto ucciso nel conflitto. "Thomas D'Alba era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nel Donbass, difendendo l'Ucraina e l'Europa.

