Belen Rodriguez confessa | Tre anni che non prendo il sole a causa della depressione

Belen Rodriguez si apre con i suoi fan, rivelando un lato inedito di sé: da oltre tre anni, evitava il sole a causa di una battaglia contro la depressione. Un gesto di grande coraggio che mette in luce la sua umanità e sensibilità, ispirando chi affronta sfide simili. La sua sincerità ci ricorda quanto sia importante parlare delle proprie difficoltà. Scopriamo insieme come Belen sta affrontando questo percorso di rinascita.

