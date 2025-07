Formula Uno Silverstone | Verstappen in pole davanti a Piastri

Sul tracciato di Silverstone, il duello tra i grandi si accende: Verstappen vola in pole position davanti a Piastri e Norris, promettendo un emozionante weekend di gara. La battaglia per il titolo si fa ancora più intensa, con ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterà la vittoria del GP di Gran Bretagna, un appuntamento che promette spettacolo e sorprese.

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna, 12ma gara del mondiale di F1. Il pilota della red Bull ha chiuso le qualifiche sul circuito di Silverstone davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a quella di Lando Norris: Quarta la Mercedes di George Russell poi le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formula Uno, Silverstone: Verstappen in pole davanti a Piastri

F1, Kimi Antonelli penalizzato per l'incidente con Verstappen. Sanzione pesante verso Silverstone - Kimi Antonelli si trova al centro di una controversia nel mondo della Formula 1 dopo un grave incidente a Silverstone che ha coinvolto Max Verstappen.

Concluse le qualifiche di F2 a Silverstone. È una grande pole di Martins davanti a Dunne. Chiude terzo Crawford. Fornaroli sarà in pole domani Vai su Facebook

La prima parte della mia chiacchierata a Silverstone con Max Verstappen, il 4 volte campione del mondo di #F1 che in questo gran premio tutti guardano. Non per scoprire come batterlo, ma per capire quale sarà il suo futuro… Su @Gazzetta_it in edicola Vai su X

Silverstone, Ferrari amara: Hamilton ci crede ma la pole è di Verstappen davanti alle McLaren - Il campione del mondo infrange il sogno della prima fila Papaya con un ultimo giro da urlo.