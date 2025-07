LIVE Sudafrica-Italia 14-3 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | azzurri chiamati alla reazione

Il grande match tra Sudafrica e Italia si fa sempre più emozionante! Gli azzurri, chiamati a una reazione d’orgoglio, sono pronti a dare il massimo in questa sfida cruciale del Test Match Rugby 2025. Rimanete aggiornati in tempo reale e tifate con noi: l’Italia ha bisogno del vostro sostegno per riscrivere la storia! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire come si evolve questa sfida epica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Gran trasformazione di Da Re che porta la sfida sul 14-3. Ricordiamo che l’Italia dovrà giocare ancora per pochi minuti in inferiorità numerica, data la sospensione di Lorenzo Cannone. 27? Fuorigioco sudafricano durante la trama azzurra, Giacomo Da Re proverà ad andare ai pali da posizione considerevole. 26? Possesso azzurro intorno alla metà campo. 24? Pollard fa due su due, Sudafrica che sale a quota 14. 24? Avanzamento perfetto della mischia sudafricana, van den Berg va a schiacciare facilmente: Australia-Italia 12-0. 23? Springboks che optano per una mischia vicinissima alla linea di meta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 14-3 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: azzurri chiamati alla reazione

