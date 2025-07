Quattro anni senza Raffaella Carrà artista e icona immortale della televisione italiana

Oggi ricorre il quarto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, un’icona senza tempo della televisione italiana. Regina indiscussa degli anni '70 e '80, con la sua energia travolgente ha conquistato il cuore di milioni in Italia e oltre confine. La sua musica, il suo talento e il suo sorriso rimarranno per sempre impressi nella memoria collettiva. Raffaella Carrà, il suo spirito, continua a vivere e a ispirare nuove generazioni.

Avrebbe compiuto 82 anni oggi Raffaella Carrà, regina incontrastata della televisione italiana degli anni '70 e '80. Cantante, conduttrice, ballerina, il suo successo non ha avuto confini, arrivando in Sud America, in Francia, in Spagna. Raffaella Carrà, nome d'arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è morta il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni a Roma, dopo una malattia che ha scelto di vivere. 🔗 Leggi su Feedpress.me