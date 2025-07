La diossina nell’aria dopo l’incendio in via dei Gordiani il report dell’Arpa dopo le esplosioni al distributore Gpl a Roma

L’incendio al distributore di Gpl in via dei Gordiani a Roma ha suscitato preoccupazione, rivelando la presenza di diossina nell’aria. I rilievi di Arpa Lazio hanno rilevato livelli di diossine-Teq pari a 1 pg/m3, ben oltre i limiti di sicurezza stabiliti. Questo risultato mette in evidenza il potenziale impatto ambientale e sulla salute pubblica, richiedendo attenzione immediata e misure di tutela. La questione della qualità dell’aria assume ora un ruolo centrale nel nostro impegno di tutela del territorio.

L’esplosione che si è verificata ieri al distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma, ha «generato diossina ». È quanto emerge dal monitoraggio dell’aria di Arpa Lazio, l’agenzia regionale che si occupa della protezione ambientale. In particolare, i rilevatori installati ieri hanno fatto registrare la presenza di diossine-Teq pari a 1 pgm3. Qualunque concentrazione superiore a 0,3 pgm3, spiega Arpa Lazio, indica «la presenza di una fonte di emissione localizzata ». In altre parole, precisa ancora l’agenzia regionale, significa «che l’incendio ha effettivamente generato diossina». July 5, 2025 La colonna di fumo dopo l’esplosione. 🔗 Leggi su Open.online

