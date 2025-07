Ucciso Thomas D' Alba italiano che combatteva per Kiev

Una tragica perdita scuote il cuore dell’Italia e dell'Ucraina: Thomas D’Alba, valoroso combattente italiano impegnato a Kiev, ha perso la vita in battaglia a Sumy. Ricordato per il suo coraggio e il servizio nell’Esercito italiano nella Folgore, D’Alba incarnava lo spirito di sacrificio e dedizione. La sua memoria rimarrà viva come esempio di altruismo e solidarietà tra i popoli.

Il militare è rimasto ucciso in combattimento a Sumy, nel nord dell'Ucraina. A darne notizia è stato il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk, ricordando che D'Alba aveva anche servito nell'Esercito italiano nella Folgore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ucciso Thomas D'Alba, italiano che combatteva per Kiev"

