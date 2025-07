L’Ucraina colpisce l’aeroporto militare russo di Borisoglebsk Media | Ucciso a Sumy italiano che combatteva per Kiev

Thomas D’Alba, ex militare e musicista di Legnano, ha perso la vita combattendo in Ucraina. La sua decisione di abbandonare la carriera artistica per unirsi alle forze ucraine dimostra il suo eroismo e il desiderio di difendere valori condivisi. La notizia, condivisa da un attivista ucraino sui social, ricorda il prezioso contributo di chi sceglie di lottare per la libertà. Thomas sarà sempre ricordato come un esempio di coraggio e altruismo...

Thomas D’Alba, italiano originario di Legnano ed ex militare della Folgore, è morto in Ucraina. Il 40enne, deceduto in battaglia, aveva abbandonato la carriera da musicista per unirsi agli ucraini. A darne notizia è stato, attraverso un post sui social, Vladislav Maistrouk, attivista e content creator ucraino che lo aveva conosciuto personalmente. «Thomas era una persona gentile e coraggiosa. Un italiano che ha scelto di difendere l’Ucraina e l’Europa. È caduto nella regione di Sumy, difendendo l’Ucraina e l’Europa », ha scritto Maistrouk nel suo messaggio di cordoglio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Avvenire, il decesso sarebbe avvenuto intorno alla metà di giugno. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ucraina - militare - italiano - colpisce

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Diversi feriti nella capitale ucraina per gli attacchi russi nelle prime ore di venerdì. Droni ucraini mettono fuori uso una stazione elettrica nella zona di Mosca e fanno morti e feriti a Rostov ? https://l.euronews.com/t0g #EuropeNews Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: “Ucciso a Sumy italiano che combatteva per Kiev”; Kiev colpisce la base dei caccia russi, Mosca distrugge i lanciatori. Zelensky: Accordo con Danimarca per più armi; La Russia scatena l’inferno in Ucraina: raid con 550 droni, usato anche il missile ipersonico Kinzhal. Oggi nuovo scambio di prigionieri.

“Ex militare italiano ucciso nel Donbass, combatteva per l’Ucraina”. Media: “Decesso risale a metà giugno” - Sarà inaugurata lunedì 7 luglio alle 19, nella sede del Quasar Insitute a Via Crescenzio 17A, la mostra "Stese al Sole – Design che Respira”. Secondo ilfattoquotidiano.it

Russia, raid ucraino sull'aeroporto militare di Borisoglebsk: cuore operativo dei caccia Su-34, Su-35S e Su-30SM - Nuovo blitz delle unità delle forze speciali ucraine che hanno colpito l’aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su- Segnala msn.com