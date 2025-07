Tour de France brutta caduta per Filippo Ganna | l' azzurro costretto al ritiro

Filippo Ganna, grande protagonista del ciclismo italiano, ha subito una brutta caduta nelle prime fasi del Tour de France 2025 e, purtroppo, è stato costretto al ritiro dopo appena 50 km dalla partenza. La sua assenza si farà certamente sentire, ma la sua determinazione e talento continuano a ispirare appassionati e giovani ciclisti in tutto il mondo. La corsa continua, e il resto della competizione promette emozioni ancora più intense.

