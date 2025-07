F1 Lando Norris | Non sono scontento ma potevo stare davanti

Lando Norris è consapevole di aver dato il massimo, ma non può nascondere un pizzico di delusione: avrebbe potuto essere davanti. Con la terza posizione in qualifica al GP di Gran Bretagna a Silverstone, Norris si sente soddisfatto, ma determinato a migliorare in gara. Il sogno di vedere un suo sorpasso sul leader si alimenta, e i tifosi sono certi che questa corsa riserverà emozioni sorprendenti. La passione di Norris spinge verso il traguardo, pronto a scrivere un capitolo emozionante.

Lando Norris si è dovuto accontentare della terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Silverstone. Il padrone di casa nello specifico ha raccolto un gap di 0.118 rispetto al poleman di giornata Max Verstappen, il quale ha risposto al chiacchiericcio sul suo futuro segnando il miglior tempo di 1:24.892 precedendo così l’altra McLaren, quella guidata da Oscar Piastri, secondo a +0.103. Una volta raggiunto il parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto: “ Belle qualifiche, non posso essere scontento ma avrei potuto essere davanti – ha detto Norris – Max ha fatto un bellissimo lavoro e noi siamo stati abbastanza veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Non sono scontento, ma potevo stare davanti”

