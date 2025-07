Qualifiche F1 oggi | Verstappen mostruoso in pole a Silverstone le Ferrari deludono sul più bello

Silverstone si accende con un colpo di scena incredibile: Max Verstappen domina le qualifiche, conquistando la pole position con un giro da autentico fuoriclasse, lasciando le Ferrari in ombra e deludendo le attese. La sfida per il GP di Gran Bretagna si preannuncia infuocata, con McLaren e Russell pronti a sorprendere. La guerra in pista è più aperta che mai: chi avrà la meglio domenica?

Silverstone 5 luglio 2025 – C'era tanta aspettativa e speranza di vedere la Ferrari tornare in prima fila, magari in pole position, ma Max Verstappen aveva altri piani per il weekend di Silverstone. Il pilota olandese conquista il primato nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, con un giro semplicemente perfetto. Battute le McLaren di Piastri e Norris, rispettivamente secondo e terzo. Brilla ancora Russell, quarto a sorpresa con la Mercedes, mentre le Ferrari occuperanno la terza fila al quinto e sesto posto. Tanto rammarico per le Rosse, perché entrambe falliscono il proprio giro decisivo all'ultimo settore dopo aver avuto tanta velocità nelle libere del venerdì.

