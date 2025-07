Jurassic world rebirth supera le aspettative con un debutto da record al box office

Jurassic World Rebirth supera ogni previsione, conquistando il box office con un debutto record! La settima avventura della saga, diretta da Gareth Edwards e con star come Scarlett Johansson e Mahershala Ali, ha già brillato nel suo primo weekend, dimostrando di essere un evento imperdibile per gli appassionati. L’uscita anticipata di mercoledì ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo, lasciando prevedere un successo duraturo e sorprendenti sviluppo per questa nuova epica.

successo al box office per "jurassic world rebirth" nel weekend di debutto. Il film "Jurassic World Rebirth" ha registrato risultati superiori alle aspettative durante il suo primo fine settimana di proiezione. Questa settima pellicola della celebre saga è stata diretta da Gareth Edwards e vede nel cast attori come Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. La sua uscita anticipata rispetto alla data ufficiale, avvenuta mercoledì, ha contribuito a un notevole incremento degli incassi, posizionandosi immediatamente in testa al box office. dati di incasso e record raggiunti. Secondo le stime pubblicate da fonti specializzate, al termine del primo week-end domestico, "Jurassic World Rebirth" avrebbe totalizzato circa 85,4 milioni di dollari, con una proiezione a cinque giorni che si aggira intorno ai 141,2 milioni di dollari.

