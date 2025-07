Schlein annuncia il ritiro dell’emendamento sui pedaggi | Se ci riproveranno li fermeremo di nuovo

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, annuncia con soddisfazione il ritiro dell'emendamento che avrebbe aumentato i pedaggi autostradali, definendolo la “Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani”. Un risultato importante per difendere le tasche dei cittadini, ma avverte: “Se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”. Restate aggiornati su questa battaglia cruciale per il nostro paese e abbonatevi a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha annunciato con soddisfazione il ritiro ufficiale dell’emendamento proposto dal Governo che avrebbe introdotto un nuovo aumento dei pedaggi autostradali, ribattezzato dalla stessa Schlein come la “Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani”. “Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell’emendamento”, ha dichiarato la leader dem, evidenziando la vittoria politica contro un provvedimento che, secondo l’opposizione, avrebbe gravato ulteriormente sulle tasche dei cittadini in un momento delicato come quello delle ferie estive. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schlein annuncia il ritiro dell’emendamento sui pedaggi: “Se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”

In questa notizia si parla di: schlein - ritiro - riproveranno - fermeremo

Referendum, Meloni: “Vado ma non ritiro la scheda”. Ira di Elly Schlein - In vista dei cruciali referendum dell'8 e 9 giugno, la dichiarazione di Giorgia Meloni "Vado ma non ritiro la scheda" scuote il panorama politico.

Il monito della segretaria Pd dopo il ritiro dell’emendamento sui pedaggi e la bufera delle ultime ore: "Se ci riproveranno li fermeremo di nuovo". #autostrade Vai su X

Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell’emendamento con cui il Governo ha provato ad istituire la nuova Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani. L’indecente scaricabarile di queste ore tra le forze di maggioranza che solo ieri lo avevano d Vai su Facebook

Emendamento su pedaggi, Schlein: Ottenuto ufficialmente il ritiro; Rincari autostradali, Schlein annuncia: “Ritirata la tassa Meloni sulle vacanze, ma non ripresentatela”; Cosa ha deciso alla fine il governo sull'aumento dei pedaggi autostradali e perché si è spaccato.

Schlein, ritirato ufficialmente emendamento su pedaggi - ROMA, 05 LUG – “Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell’emendamento con cui il Governo ha provato ad istituire la nuova Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani. Si legge su lasicilia.it

Emendamento su pedaggi, Schlein: "Ottenuto ufficialmente il ritiro" - Sul rincaro delle autostrade la segretaria del Pd Elly Schlein ha detto di aver ottenuto ufficialmente dal governo il ritiro dell'emendamento dei relatori al dl Infrastrutture che mirava ad aumentare ... Lo riporta msn.com