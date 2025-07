Pole Verstappen a Silverstone davanti a Piastri Ferrari in terza fila

Max Verstappen brilla a Silverstone, conquistando la pole position con un tempo straordinario di 1'24"892. Il campione olandese si conferma protagonista indiscusso, lasciando dietro di sé una fila di avversari agguerriti. Tra loro, Piastri e la Ferrari in terza fila, mentre Hamilton e Leclerc si posizionano rispettivamente quarto e quinto. Un inizio di gara che promette scintille e spettacolo ad alta tensione.

Hamilton e Leclerc quarto e quinto SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Lampo di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, realizzando un giro fenomenale in 1'24"892. Il pilota della Red Bull riesce a mettere alle sue spalle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pole Verstappen a Silverstone davanti a Piastri, Ferrari in terza fila

In questa notizia si parla di: pole - verstappen - silverstone - davanti

F.1: a Imola pole Piastri,2° Verstappen - Oscar Piastri conquista la pole position al GP di Imola con 1'14"670, precedendo Verstappen e Russell.

Concluse le qualifiche di F2 a Silverstone. È una grande pole di Martins davanti a Dunne. Chiude terzo Crawford. Fornaroli sarà in pole domani Vai su Facebook

La prima parte della mia chiacchierata a Silverstone con Max Verstappen, il 4 volte campione del mondo di #F1 che in questo gran premio tutti guardano. Non per scoprire come batterlo, ma per capire quale sarà il suo futuro… Su @Gazzetta_it in edicola Vai su X

F1: Silverstone; Verstappen in pole davanti a Piastri; Alieno a Silverstone: pole di Verstappen davanti alle due McLaren. Ferrari in 3ª fila; F1, Gran Premio di Gran Bretagna: le qualifiche. Verstappen in pole davanti a Piastri.

F1: Silverstone; Verstappen in pole davanti a Piastri - Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna, 12ma gara del mondiale di F1. Lo riporta ansa.it

Silverstone: Max Verstappen in pole, delusione Hamilton e Leclerc - Dopo un ottimo inizio di fine settimane e un Q2 concluso al primo e secondo posto, le Ferrari partiranno quinta e sesta a Silverstone. Come scrive msn.com